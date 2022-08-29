Кострома отметила своё 870-летие — фоторепортаж
Кострома, 29 августа, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Костроме завершился трёхдневный праздник, посвящённый 870-летию города. Центральным событием торжеств стало традиционное шествие, участие в котором приняли 2,5 тысячи костромичей. Корреспондент ИА REGNUM прошёл в колонне и заснял её наиболее колоритных представителей.
Шествие стартовало от торгового центра «Шоколад» и финишировало на Сусанинской площади. В нём 28 августа участвовали творческие и трудовые коллективы, дети из школ искусств, различных образовательных учреждений, профессиональные модели, артисты.
Некоторые объединения постарались нарядиться так, чтобы их костюмы служили отсылкой к историческим периодам и культурным событиям, касающимся жизни города. Так, в колонне были замечены средневековые воины, Екатерина II, девушки в костюмах Снегурочки, повозка со щедрым яблоком из картины и одноимённой сказки художника Ефима Честнякова.
В течение дня на разных площадках города проходили соревнования, концерты, работали выставочные площадки, ярмарка. На Аллее признания установили новую латунную плиту с именем религиозного философа XX века Павла Флоренского, в музее природы открыли тематическую выставку, на площади Широкова — стелу в честь присвоения Костроме почетного звания «Город трудовой доблести».
Корреспондент ИА REGNUM спросил у пришедших на праздник: решения каких проблем они хотели бы пожелать Костроме?
Справка: обычно День города и области в Костроме праздновали в одну дату, а завершался день фестивалем фейерверков «Серебряная ладья». В этот раз областные и городские торжества прошли в разные дни — 13 и 28 августа. Салюты запускали между ними — 20 августа. В 2021 году День Костромы не праздновали из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом. В 2020 программа была адаптирована под пандемию — массовые мероприятия перенесли на открытые площадки, а фестиваль пиротехнического искусства был отменен ещё за месяц до начала праздника.