Рига, , 16:55 — REGNUM Латвия готова разорвать договор об энергетическом сотрудничестве с Белоруссией, однако ответ официального Минска может оказаться куда более болезненным. Об этом сообщил журналист латвийского портала bb. lv Николай Кабанов.

ГЭС Chintohere

По его мнению, главная артерия для национальных ГЭС — река Даугава может стать жертвой энерговойны.

Несмотря на жару и кардинальное падение уровня рек в остальной Европе, главная водная артерия страны «не подвела» ни национальный водный транспорт, ни коммунальную инфраструктуру. Даугавский каскад по-прежнему наполняет турбины местных ГЭС.

Однако ситуация может кардинально измениться, если заявленное на днях стремление Латвии разорвать договор с белорусами о сотрудничества в деятельности энергосистем двух стран вступит в силу.

Как отмечает журналист, прекращение взаимодействия с Минском по энергетической линии может иметь далеко идущие последствия как для энергетики Латвии, так и для всей страны. Суть в том, что Белоруссия как страна, расположенная вверх по течению Даугавы/Западной Двины, существенно воздействует на водный режим общей реки.

Он напомнил, что в 2017 году в Белоруссии вступили в эксплуатацию сразу две ГЭС — Витебская (мощность 40 мегаватт/час) и Полоцкая (более 20 мв/ч). Это две самые современные электростанции в регионе, подчеркнул Кабанов.

Уже в ходе строительства плотин двух ГЭС в соседней стране латвийские гидрологи обращали внимание на опасное понижение уровня воды в Даугаве. В то же время от уровня воды в реке прямо зависит деятельность трех крупнейших ГЭС Латвии — Плявинсьской (мощность 868 мв/час), Рижской (402 мв/ч) и Кегумской (264 мв/ч).

«Сейчас же, когда о добрососедстве уже говорить не приходится, можно не сомневаться, что суровый батька постарается использовать доминирующее положение в бассейне Даугавы. Так что вполне возможно, что, подобно Средней Азии, и наш некогда спокойный регион ждут водные войны», — предупреждает латвийский журналист.