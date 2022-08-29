Горно-Алтайск, , 16:54 — REGNUM Ситуация с инвестициями остаётся в России сложной из-за ограничений на импорт иностранного оборудования. Об этом 29 августа заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«Ситуация остаётся достаточно сложной и в связи с ограничением импорта иностранного оборудования, и в связи с другими санкционными ограничениями», — заявил Белоусов.

«Мы ожидаем, что спад в инвестициях всё-таки будет, хотя более умеренный, чем планировали раньше. И его эпицентр придётся на четвёртый квартал, и, возможно, захватит начало следующего года», — отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоусов: пессимистичные настроения о спаде инвестиций в РФ не оправдались