Горно-Алтайск, 29 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Ситуация с инвестициями остаётся в России сложной из-за ограничений на импорт иностранного оборудования. Об этом 29 августа заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Ситуация остаётся достаточно сложной и в связи с ограничением импорта иностранного оборудования, и в связи с другими санкционными ограничениями», — заявил Белоусов.

«Мы ожидаем, что спад в инвестициях всё-таки будет, хотя более умеренный, чем планировали раньше. И его эпицентр придётся на четвёртый квартал, и, возможно, захватит начало следующего года», — отметил он.