Кетченеровский район, Калмыкия, 29 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Калмыкии глава Кетченеровского районного муниципального образования привлечён к административной ответственности за неисполнение судебного решения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 29 августа.

(сс) CWitte Без света

​В июле 2021 года Сарпинский районный суд наказал главу Кетченеровского района за непринятие мер по постановке на учёт энергообъектов в качестве бесхозяйного имущества. Судебное решение после вступления в законную силу было исполнено лишь частично.

​На основании дела об административном правонарушении глава Кетченеровского районного муниципального образования оштрафован на 10 тыс. рублей.