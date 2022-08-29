Москва, 29 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. России и всему миру противостоят расисты, разделившие жителей планеты на исключительных и всех остальных, и исправит их только могила, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 августа, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

Как сообщалось ранее, Ларов заявил, что Запад во главе с США и Великобританией «пытается идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом её не остановит».

«Если мы будем полагаться только на объективность исторического процесса, о которой в своём интервью говорит Сергей Лавров, мы недалеко уйдём. Запад, как мы видим, на это не полагается; он даже внутри себя ликвидировал малейшую угрозу проявления несовпадающих с мнением Вашингтона мнений. Этому единому Западу сегодня противостоит объективно многополярный (в потенциале), а на деле разрозненный мир. Тесного взаимодействия в борьбе с диктатом США нет даже между Китаем и Россией и тем более — между Китаем и Индией, Ираном и странами Залива и так далее. Нашим ответом на усилия Запада с целью «замедлить формирование многополярности» должно стать лишение его такой возможности, подрыв его единства. В идеале — уничтожение Запада в его нынешнем виде.

Мы уже стоим на этом пути, но всё ещё, как мне это видится, колеблемся. Колеблется Пекин, колеблется Дели, колеблется Тегеран, колеблются лидеры стран Африки и Латинской Америки, колеблется Движение неприсоединения. Оно каждый год инициирует принятие в ООН резолюции, о неприемлемости односторонних санкций в международной жизни, а военно-политическому давлению Запада на нашу страну, на другие государства противодействует вяло. Нет в ДН сегодня такого лидера, как Фидель Кастро!

Между тем наш министр иностранных дел абсолютно прав: нам и всему миру противостоят расисты, разделившие жителей планеты на исключительных и всех остальных, обречённых на «выдаивание» и уничтожение. Их, расистов, только могила исправит. Путь к этой могиле — их поражение в развязанной ими войне против России на территории бывшей УССР и их экономическая катастрофа как результат «отмораживания ушей» на пути «санкций» против нашей страны», — отметил Михаил Демурин.