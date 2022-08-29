Горно-Алтайск, 29 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Спад в инвестициях оказался в России куда меньшим, чем ожидалось ранее, а может быть и вовсе отсутствует. Об этом 29 августа заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Government.ru Андрей Белоусов

«У нас были пессимистичные настроения. Мы считали, что спад в инвестиции будет очень большим: во втором квартале давались оценки, если помните, 20% инвестиционного спада», — заявил Белоусов.

«Я должен сказать, что, похоже, что ничего из этого не произошло. У нас оценка инвестиций за второй квартал будет буквально на днях, 31 августа, но уже сейчас по первичной статистике, скорее всего, спад во втором квартале вообще не будет зафиксирован или будет очень небольшим», — указал он.

По его словам, это может быть связано с тем, что бизнес отреагировал на санкционные ограничения, стремясь завершить с опережением инвестиционные программы.

«Тем не менее, ситуация остаётся достаточно сложной и в связи с ограничением импорта иностранного оборудования, и в связи с другими санкционными ограничениями», — отметил вице-премьер.