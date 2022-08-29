Сургут, Югра, 29 августа 2022, 16:51 — REGNUM В Югре из семи пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8, четырём оказывается мединская помощь. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«Пострадавшие эвакуированы на вертолете Центра медицины катастроф в больницы Сургута», — отмечают в ведомстве.
Напомним, 29 августа в ХМАО совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании «Горизонт» в 17 километрах от села Угут Сургутского района. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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