Сургут, Югра, 29 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Югре из семи пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8, четырём оказывается мединская помощь. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

FaceMePLS Вертолёт Ми-8

«Пострадавшие эвакуированы на вертолете Центра медицины катастроф в больницы Сургута», — отмечают в ведомстве.

Напомним, 29 августа в ХМАО совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании «Горизонт» в 17 километрах от села Угут Сургутского района. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.