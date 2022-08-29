Севастополь, 29 августа 2022, 16:47 — REGNUM «Жёлтый» уровень террористической опасности продлён на территории Севастополя, сообщил 29 августа губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Таким образом, действующий до 18:00 29 августа режим террористической опасности продлён на 15 суток.
Глава региона подчеркнул, что мера носит исключительно профилактический характер, обстоновка в регионе находится под контролем.
Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень террористической опасности объявлен в Севастополе с 31 июля. Ранее севастопольский губернатор объявил о том, что 1 сентября линейки в школах пройдут только для учеников первых и выпускных классов.