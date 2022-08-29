Севастополь, , 16:47 — REGNUM «Жёлтый» уровень террористической опасности продлён на территории Севастополя, сообщил 29 августа губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе, на основании информации правоохранительных органов, принял решение о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Севастополе», — написал Развожаев.

Таким образом, действующий до 18:00 29 августа режим террористической опасности продлён на 15 суток.

Глава региона подчеркнул, что мера носит исключительно профилактический характер, обстоновка в регионе находится под контролем.

«Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме. А всем жителям напоминаю, что все вместе мы должны быть более бдительными», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень террористической опасности объявлен в Севастополе с 31 июля. Ранее севастопольский губернатор объявил о том, что 1 сентября линейки в школах пройдут только для учеников первых и выпускных классов.