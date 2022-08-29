Красногорск, 29 августа, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В ближайшее время ситуация со смогом в Подмосковье, который возник из-за лесных пожаров в Рязанской области, должна улучшиться. Об этом 29 августа в своем телеграм-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смог над Москва-Сити

По его словам, помочь справиться с природной стихией должны дожди, которые ожидаются на территории региона в ближайшие дни.

«К счастью, уже на этой неделе мы ожидаем дожди, ситуация со смогом из Рязанской области станет легче. Ключевая задача для нас — не допустить возникновения очагов и продолжить круглосуточный мониторинг ситуации с пожарами. Для этого у нас есть все необходимое: видеонаблюдение, съемка с космоса, люди», — написал Воробьев.