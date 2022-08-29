Таллин, , 16:47 — REGNUM Нынешнее правительство Эстонии всем довольно, но простые жители уже сполна почувствовали последствия губительной политики властей, которые действуют как настоящие вредители.

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Об этом известный общественный деятель русской Эстонии, публицист Андрей Заренков написал в социальных сетях.

«Не представляю, чтобы в хоть какой то другой стране так цинично и нагло перекладывались свои ошибки и некомпетентность на соседние страны, — отметил он, добавив, — разрушить старую систему энергооборота, не построив новую, и запретить поставки дешевых энергоресурсов, когда их на рынке и так дефицит, принять чудовищно спекулятивные условия электробиржи стран Северной Европы Nord Pool могут только вредители».

Заренков напомнил, что недавнее назначение бывшего регионального руководителя Nord Pool руководителем энергомонополиста страны-госконцерна Eesti Energia наводит на мысли о как минимум конфликте интересов.

«В правительстве Эстонии есть прекрасные политики, яростные борцы, дипломаты, памятникосносители, школоликвидаторы, истинные патриоты, но нет ни одного хозяйственника, который бы знал основы элементарной экономики», — пишет Заренков.

Отсюда и рекордная инфляция, которая все больнее бьет по простым жителям страны, убежден эстонский публицист.