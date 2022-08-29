29 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Александр Усовский, , 17:56 — REGNUM Как бы там ни было, Варшавское восстание — тема трагическая, прежде всего — для мирного населения польской столицы. Довоенная Варшава была практически полностью уничтожена — и сам город, и населявшие его жители. В 1939 году в Варшаве жило около миллиона трехсот тысяч человек — 19 января 1945 года советские и польские войска, входившие в Варшаву, встречало менее ста семидесяти пяти тысяч обитателей города — то есть тринадцать с половиной процентов довоенного населения. Остальные 86% были либо убиты, либо в лучшем случае попали в немецкие лагеря. Это не просто большие — это огромные потери, сравнимые с потерями Витебска, Сталинграда и Севастополя.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

О том, кто виноват в этой трагедии, написаны терриконы книг, монографий и брошюр, сняты сотни фильмов и многие тысячи телепередач. В которых обывателю впрессовывается в мозг простенькая такая мыслишка — в гибели Варшавы и трагическом исходе Варшавского восстания виновата РККА и лично тов. Сталин, не пришедшие на помощь истекающим кровью польским героям. Это уже стало общим местом, аксиомой, не требующей доказательств — как и советская вина в Катыньском преступлении. Причем эту версию событий под Варшавой транслируют не только польские и европейские/североамериканские медиа, эту дичь и по российскому телевидению прокатывают. На голубом глазу….

Побудем немного циниками. И зададимся вопросом — а обязан ли был тов. Сталин идти на помощь Варшавскому восстанию? Отложив в сторону всякие гуманитарные причины и ненужные сантименты — просто посмотрим на ситуацию с прагматической точки зрения. Так должна ли была РККА спасать варшавских повстанцев?

Никак нет.

Варшавский гарнизон Армии Крайовой был частью подпольного войска польского правительства в изгнании. То бишь варшавские повстанцы подчинялись «лондонским полякам». То есть группе самозванцев, сделавшихся «польским правительством» сугубо и исключительно тщанием г-на Черчилля и его присных. Самозванцев, потому что действовавшее на момент немецкого вторжения польское правительство было румынами интернировано и вакантные посты были заполнены случайными людьми, наскоро свёрстанными в министры. Но это ладно, это не самое важное. Интереснее другое — 18 декабря 1939 года это правительство опубликовало декларацию, которая подтверждала состояние войны с СССР!

Бойцы Армии Крайовой. 1944

Впрочем, с началом советско-германской войны ситуация резко изменилась, 30 июля 1941 года между СССР и польским правительством в изгнании был подписан договор, называемый договором Сикорского-Майского¸ согласно которому оба правительства взаимно обязались оказывать друг другу всякого рода помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии. То есть СССР и «лондонские поляки» стали союзниками в войне против немцев.

Но продолжалось это недолго, менее двух лет. Поляки, правда, успели сформировать на территории СССР армию Андерса, которая, впрочем, сражаться с немцами на советско-германском фронте решительно отказалась — ну а весной сорок третьего случилось то, что случилось. Немцы объявили о находке в лесу под Смоленском многих тысяч трупов казнённых польских офицеров, «лондонские поляки» с советским авторством этого преступления согласились и союзный договор между СССР и польским правительством в изгнании был торжественно предан анафеме. Правительство Сикорского в ультимативной форме потребовало от СССР признаться в совершенном деянии, и посему 25 июля 1943 года отношения между польским эмигрантским правительством и СССР были разорваны, и, следовательно, все договоры, доселе меж ними подписанные, сделались ничтожными.

ПРОШУ ЗАПОМНИТЬ: С 25 ИЮЛЯ 1943 ГОДА Красная армия и Армия Крайова — не союзники. И это ключевой момент трагической истории Варшавского восстания.

Поляки объявили, что к идущей на просторах Русской равнины войне между Красной армией и вермахтом они никакого отношения не имеют. У них — своя война. За возрождение Польши. Они будут её вести своими силами и за свой счет. У них нет союзников на Востоке, и ни на какую поддержку со стороны СССР они не рассчитывают. И это я тоже прошу хорошо запомнить….

Улица Варшавы во время восстания

Многие послевоенные бумагомаратели упрекают руководителей восстания в том, что они не согласовали момент своего выступления с Красной армией. А они не только не хотели, но и не могли этого сделать! На момент начала стрельбы в Варшаве Армия Крайова была для наступающей РККА чем-то вроде армии Швеции или Португалии. То есть совершенно посторонней военной силой, решающей свои собственные задачи, поставленные ей её руководством в Лондоне. С которым у СССР нет никаких взаимоотношений. Ни-ка-ких! К тому же это лондонское руководство старательно натравливало Армию Крайову на Советы: осенью 1943 года Армия Крайова получила директиву от лондонского правительства: при вступлении советских войск на территорию Польши (по состоянию на 1 сентября 1939 года) вести против них такую же партизанскую борьбу, как и против немцев, а 23 июля 1944 года польское правительство в Лондоне заявило, что считает вступившие на территорию Польши советские войска оккупационными…

Но и это — не самое главное. В конце концов, будь к тому возможность, Красная армия пришла бы на подмогу гибнущему восстанию, всё ж свои люди, как ни крути, в Лондоне свои расклады, а здесь, на берегах Вислы — свои…. Беда в том, что возможности такой у нас физически не было. От слова «совсем».

Немцы дважды ловили РККА на противоходе — под Харьковом в марте и под Житомиром в декабре сорок третьего. Тогда они, отступив и собрав достаточно сил для контрудара, наносили его обескровленным, вымотавшимся за время многомесячного наступления частям Красной армии, утратившим превосходство в небе (ввиду невозможности перебазирования авиации вследствие отсутствия пригодных аэродромов на вновь освобождённых территориях) и на земле (ввиду потерь в живой силе и технике и невозможности их восполнения на марше). И под Харьковом, и под Житомиром немцы сделали нас, разгромив наши передовые корпуса и дивизии и отбросив нас на полторы-две сотни километров на Восток.

Уничтожение гражданского населения Варшавы

То же самое немцы планировали сделать и под Варшавой¸ дождавшись, когда между изнурённой пехотой Второго Белорусского фронта, едва тащившейся по польским просёлкам, и танковыми корпусами армии Богданова (которого 23 июля сменил его начштаба генерал Радзиевский), вошедшими в варшавские предместья, возникнет столь необходимый немцам разрыв. 31 июля он обозначился вполне явно, к тому же корпуса и бригады второй танковой армии ввязались в бои за Радзимин, Воломин и Окунев — и немцы не преминули этим воспользоваться! Силами пяти танковых дивизий («Герман Геринг», «Мёртвая голова», «Викинг», 4-й и 19-й) они спланировали и нанесли удар во фланг наступающим советским танкистам — и лишь отсутствие времени на развёртывание частей и подразделений немецкой ударной группировки позволило нам обойтись, что называется, «малой кровью», окружением 3-го танкового корпуса и утратой большей части его танков и самоходок. Тем не менее части 2-й танковой армии были отброшены от пригородов Варшавы на 30-40 километров, и закрепиться им удалось лишь на линии Минск-Мазовецкий — таким образом, между восставшей Варшавой и частями Красной армии пролегло сорок километров занятой немцами территории — и вновь к Висле в районе Варшавы наши войска вышли лишь в середине сентября, когда в польской столице уже всё шло к трагическому исходу….

Вот так вот, ребята. Гибель Варшавы и её мирного населения — на совести «лондонского правительства», решившего поиграть в политические игры. На их руках — кровь двухсот тысяч варшавян, убитых немцами, и никакое враньё сегодняшних их пропагандистов эту данность не отменит. Они могут брехать все дни напролёт — но факт остаётся фактом: они отдали приказ начать восстание в ситуации, при которой это восстание не могло победить, и они сделали всё для того, чтобы повстанцы Варшавы не получили помощи с востока.

Запомните это, а лучше — запишите.