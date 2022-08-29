Мурманск, 29 августа, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Кандалакшском районе Мурманской области тушат лесной пожар на площади 2,4 га. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Для доставки сил и средств задействован вертолет Ми-8. В ликвидации возникшего возгорания участвуют 16 сотрудников противопожарной десантной службы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с начала пожароопасного сезона на территории Мурманской области ликвидировано 40 лесных пожаров на общей площади 190, 51 га.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 июня в Мурманской области введен особый противопожарный режим.