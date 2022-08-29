Подгорица, , 16:44 — REGNUM Наибольшую долю в общем личном потреблении черногорских домохозяйств составляют расходы на питание и безалкогольные напитки (37,1%) и жилье, вода, электричество составляют 15,1% трат, сообщает статистическое ведомство Монстат.

Корзина

Далее следуют расходы на одежду и обувь (9,8%); на транспорт (9,1%); для связи (6,1%); для здоровья (4,9%); на прочие товары и услуги (4,5%); на мебель, предметы интерьера и содержание квартир (4,4%); на алкогольные напитки и табак (3,4%); для ресторанов и гостиниц (2,6%); для отдыха и культуры (1,7%) и для образования (1,3%).