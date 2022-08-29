Белград, , 19:37 — REGNUM Специальное заседание парламента Сербии, посвященное ситуации вокруг Косово и Метохии запланировано на 13 сентября, с возможностью продолжения 14 сентября. Об этом 29 августа сообщил спикер парламента Сербии Владимир Орлич.

Здание парламента Сербии © ИА REGNUM

Планируется, что на заседании будет присутствовать президент Сербии Александр Вучич. Ожидается, что в ближайшее время депутаты парламента получат отчет Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии, передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее Орлич заявил, что инициатива проведения специального заседания парламента, посвященного Косово и Метохии принадлежит правящей Сербской прогрессивной партии. По его словам, это нужно для того, чтобы граждане Сербии ознакомились с проблемами, с которыми власти сталкиваются, когда речь идет о южном автономном крае.