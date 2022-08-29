Белград, 29 августа, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Специальное заседание парламента Сербии, посвященное ситуации вокруг Косово и Метохии запланировано на 13 сентября, с возможностью продолжения 14 сентября. Об этом 29 августа сообщил спикер парламента Сербии Владимир Орлич.

ИА REGNUM Здание парламента Сербии

Планируется, что на заседании будет присутствовать президент Сербии Александр Вучич. Ожидается, что в ближайшее время депутаты парламента получат отчет Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии, передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее Орлич заявил, что инициатива проведения специального заседания парламента, посвященного Косово и Метохии принадлежит правящей Сербской прогрессивной партии. По его словам, это нужно для того, чтобы граждане Сербии ознакомились с проблемами, с которыми власти сталкиваются, когда речь идет о южном автономном крае.