Самара, , 17:32 — REGNUM 44 природных пожара на площади свыше одного га произошли в Самарской области за минувшие выходные. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Горит трава (сс) BLMOregon

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Сообщается, что до 2 сентября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Отмечается, что в минувшие выходные из-за неконтролируемого пала сухой травы произошло 44 природных пожара на площади более одного га. При этом в 2022 году в регионе было зафиксировано 780 пожаров на общей площади свыше 65 га.

Сообщается, что в Самарской области также произошло четыре низовых лесных пожара на общей площади 0,69 гектара. При этом с начала года было зарегистрировано 22 лесных пожара на общей площади более 62 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 31 августа в Самарской области снова введут запрет на посещение лесов.

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