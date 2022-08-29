Чебоксары, 29 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В столице Чувашии купальный сезон закроют 1 сентября из-за резкого похолодания, при этом на пляжах останется часть спасателей. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечерняя Волга

По его словам, с 1 сентября в течение недели на городских пляжах будут работать «лишь четыре спасателя для контроля общей обстановки».

«Непосредственно работающих спасателей не будет. К концу недели температура воздуха упадёт до +13 градусов и находиться в такую погоду в воде опасно», — пояснил Денис Спирин.

Напомним, 31 августа температура останется на уровне +25…+30 градусов, 1 сентября похолодает до +14…+19 градусов, 2 — 4 сентября температура снизится до +11…+16 градусов.

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Отметим, что 29 августа на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев попросил чиновников «усилить внимание» в местах купания, особенно необорудованных, а население призвал внимательно относиться к своему здоровью, так как власти не могут «держать около каждого кустика».

Как сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах работают четыре оборудованных пляжа: Центральный, Афанасьевский, Новосельский и Левобережный. Здесь дежурят 24 матроса-спасателя.