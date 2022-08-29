Москва, , 16:49 — REGNUM Известная актриса Мария Шукшина поддержала идею режиссёра Никиты Михалкова об отказе от выдвижения российских лент на кинопремию «Оскар». Об этом сообщил интернет-телеканал «Царьград» 29 августа.

Мария Шукшина Цитата из видеоинтервью

По мнению актрисы, Россия лишь сейчас начала отказываться от различных западных тенденций, а выставление отечественных фильмов на «Оскар» является ослаблением собственной национальной концепции. Шукшина также добавила, что в настоящий момент среди российских зрителей необходимо продвигать картины с традиционными ценностями, которыми не обладает западный кинематограф.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр «Мосфильма» Юрий Кара поддержал отказ России от «Оскара». Как признался Кара, российским постановщикам необходимо перестать «угождать» американской киноакадемии.

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