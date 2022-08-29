Москва, 29 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Известная актриса Мария Шукшина поддержала идею режиссёра Никиты Михалкова об отказе от выдвижения российских лент на кинопремию «Оскар». Об этом сообщил интернет-телеканал «Царьград» 29 августа.

Цитата из видеоинтервью Мария Шукшина

По мнению актрисы, Россия лишь сейчас начала отказываться от различных западных тенденций, а выставление отечественных фильмов на «Оскар» является ослаблением собственной национальной концепции. Шукшина также добавила, что в настоящий момент среди российских зрителей необходимо продвигать картины с традиционными ценностями, которыми не обладает западный кинематограф.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр «Мосфильма» Юрий Кара поддержал отказ России от «Оскара». Как признался Кара, российским постановщикам необходимо перестать «угождать» американской киноакадемии.