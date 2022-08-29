Горно-Алтайск, , 16:39 — REGNUM В 2022 году спад экономики РФ составит менее 3% ВВП. Об этом 29 августа заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«В этом году, скорее всего, итоги общеэкономические с динамикой ВВП — у нас спад будет меньше 3%, где-то 2% с небольшим. В следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1%, получить — 0,8%, -0,6%. Это создаёт хорошие условия и для роста доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году и в 2024-2025. Но за это, конечно, надо побороться», — заявил Белоусов.