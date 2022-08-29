Горно-Алтайск, 29 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В 2022 году спад экономики РФ составит менее 3% ВВП. Об этом 29 августа заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«В этом году, скорее всего, итоги общеэкономические с динамикой ВВП — у нас спад будет меньше 3%, где-то 2% с небольшим. В следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1%, получить — 0,8%, — 0,6%. Это создаёт хорошие условия и для роста доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году и в 2024—2025-м. Но за это, конечно, надо побороться», — заявил Белоусов.