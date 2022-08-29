Москва, 29 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате ряда пошли и налогов при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, внесено в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ, подписанный государствами — членами Евразийского экономического союза в Москве 19 апреля 2022 года, направлен на развитие и совершенствование системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке или транспортировке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

В сопроводительных документах отмечается, что ратификация соглашения не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.