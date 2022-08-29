Бишкек, , 16:39 — REGNUM Киргизия расположилась на 64-м месте среди 146 стран мира во «Всемирном рейтинге счастья — 2022» («World happiness report — 2022»), подготовленном аналитиками международного исследовательского центра Гэллапа по заказу ООН.

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Как утверждают авторы исследования, среди стран Туркестанского региона наиболее высокий уровень счастья зарегистрирован в Казахстане, которому присудили 40-е место.

Затем следуют Узбекистан, которому досталась 53-я строчка рейтинга и ранее упомянутая Киргизия.

Доля считающих себя счастливыми жителей Туркмении и Таджикистана оказались несколько ниже, а потому этим странам присудили 78-е и 83-е места, соответственно.

Лидерами «Всемирного рейтинга счастья» оказались Финляндия, Дания и Исландия. Также в топ-10 смогли попасть Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Самыми несчастными странами мира названы Афганистан, Ливан, Зимбабве, Руанда и Ботсвана.