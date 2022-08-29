Сыктывкар, , 16:36 — REGNUM В Сыктывкаре оштрафовали школьника, оскорбившего в соцсети учителя, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики Коми.

В соцсетях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно материалам дела, оскорбительный комментарий подросток написал в паблике школы в соцсети «Вконтакте». Сообщение прочитали дети, учителя и родители. После инцидента директор школы обратился в прокуратуру.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Сыктывкар признала несовершенного ученика виновным в оскорблении, унижении чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. На него был наложен штраф в пять тысяч рублей.

Мать ученика пыталась оспорить постановление комиссии и обратилась в суд Сыктывкара с просьбой смягчить наказание. Однако Сыктывкарский городской суд и Верховный суд Коми оставили решение первой инстанции без изменений.

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