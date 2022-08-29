Североуральск, Свердловская область, 29 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Свердловской области замглавы администрации Североуральска попалась на торговле пивом. Об этом пишут в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка пива

По данным пабликов, торговля шла в День шахтёра. Телеграм-канал «Подъём» сообщает, что торговая дочка принадлежит дочери чиновницы, которая попросила мать временно подменить её. В этот момент даму запечатлели на видео.

В администрации Североуральска заявили журналистам, что сотрудница написала написала заявление на увольнение с 31 августа. В связи с этим служебная проверка не проводится.