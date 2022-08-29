Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону появился мурал в честь героя специальной военной операции России на территории бывш. УССР Александра Холодова. Портрет гвардии ефрейтора создан на стене здания, расположенного на улице Большой Садовой. Об этом ИА REGNUM сообщили донском правительстве 29 августа.

Российская армия Иван Шилов ИА REGNUM

Александр Холодов родился на хуторе Валуйский Пролетарского района. Уже с детства будущий военнослужащий проявлял лидерские качества.

Находясь под массированным огнём ВСУ в Донбассе, Александр Холодов смог занять выгодную позицию и вести прицельный огонь по живой силе врага из штатного оружия, несмотря на ранение. Он блокировал группу киевских боевиков, не дав возможность нанести огневое поражение по разведывательной группе.

Указом президента России Александр Холодов награждён медалью «За отвагу».

Гвардии ефрейтор в настоящее время восстанавливается после полученного ранения.