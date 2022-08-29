Посёлок Валаам, Карелия, 29 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Ладожском озере на территории Республики Карелия нашли затонувшую баржу, которая в годы Великой Отечественной войны перевозила провизию и вещи для защитников блокадного Ленинграда, сообщил 29 августа в эфире телеканала «Санкт-Петербург» координатор научно-исследовательского проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.

vk.com/1xpedition Затонувшая баржа времен Великой Отечественной войны в Ладожском озере

По его словам, 55-метровая баржа была обнаружена дайверами в акватории Ладожского озера, в районе малой Никоновской бухты.

«На затонувшей барже сохранились фрагменты бортового номера. Пресная и холодная вода Ладожского озера помогла сохранить судно в хорошем музейном состоянии», — рассказал Куликов отметив, что судно из-за своих размеров получило название «Ладожский Титаник».

В трюмах судна ничего не сохранилось, однако судовые элементы: якорь, надстройки, брашпиль и не только, находятся в идеальном состоянии. Несмотря на это «Ладожский Титаник», как считают специалисты, должен остаться на дне озера, поскольку баржа пролежала на дне более 80 лет и подъем на поверхность может привести к ее разрушению.