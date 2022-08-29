Подгорица, , 16:30 — REGNUM В минувшие выходные на дорогах Черногории было зафиксировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и двое получили серьезные травмы. 19 человек получили легкие ранения, сообщает управление полиции.

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«За этот же период сотрудниками госинспекции составлено 149 протоколов о правонарушениях, выдано 758 протоколов о правонарушениях, изъято 11 пар номерных знаков и снято с движения столько же транспортных средств, а также лишены свободы 39 водителей за вождение в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.