Горно-Алтайск, , 16:29 — REGNUM В 2022 году в России ожидается инфляция в размере 12-13%. Об этом 29 августа заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«В целом, за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учётом тех рекомендаций, что сегодня будут. Что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистично, чем мы ожидали еще два-три месяца назад — и, кстати сказать, сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах», — заявил Белоусов.