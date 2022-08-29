Горно-Алтайск, 29 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В 2022 году в России ожидается инфляция в размере 12—13%. Об этом 29 августа заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12—13% с учётом тех рекомендаций, что сегодня будут. Что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистично, чем мы ожидали еще два-три месяца назад — и, кстати сказать, сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах», — заявил Белоусов.