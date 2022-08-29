Уфа, 29 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Новый пансионат для пожилых граждан и инвалидов в Башкирии появится на основании соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Об этом 29 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Поздравление с Днем пожилого человека проживающих в пансионате ветеранов

Сообщается, что пансионат на 40 коек создадут в Кушнаренковском районе. По предварительным данным общий объем инвестиций составит свыше 20 млн рублей, будет создано 19 рабочих мест.

Отмечается, что спрос на услуги пансионатов для пожилых в республике стабильно растёт.

«Но заработать на этом рынке непросто, потому как потребность есть, но не все могут себе это позволить из-за высоких затрат и длительных сроков реализации проектов. Предложенные сейчас государством правила позволяют значительную часть затрат компенсировать из бюджета и это делает сферу социального обслуживания более привлекательной для бизнеса», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства БашкирииАндрея Назарова.

Он напомнил, что проект реализуется совместно с центром социального обслуживания населения «Доверие-Кушнаренково» на условиях концессионного соглашения на 40 лет.

«Условия нового концессионного соглашения предполагают финансирование инвестиционных расходов (реконструкция, оснащение оборудованием и мебелью, ввод в эксплуатацию) в объёме 20,1 млн рублей, предоставление земельного участка в аренду и зданий в пользование, что позволит увеличить площадь с 323 кв. метров более чем в два раза», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что 23 койко-места будут предоставляться на бюджетной основе.