Власти Румынии назвали дату вступления страны в Шенгенскую зону
Бухарест, 29 августа, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Румыния может окончательно вступить в зону Шенгенского соглашения уже в январе 2023 года. Об этом 29 августа со ссылкой на заявление румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По словам Ауреску, сегодня Румыния выполнила основные обязательства перед Европейским союзом, и теперь она «готова снести последние пограничные барьеры в рамках общеевропейской семьи».
При этом президент и премьер-министр Румынии не стали комментировать слова Ауреску.
Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц одобрил интеграцию Румынии, Болгарии и Хорватии в Шенгенскую зону.
Шенгенское соглашение предусматривает ликвидацию пограничных и таможенных ограничений в рамках стран-членов Евросоюза.