Москва, 29 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Обострение отношений сепаратистского Косово с Белградом несколько ослабло на фоне достижения «частичного компромисса» — согласия Приштины не требовать от проживающих на косовской территории сербов замены личных документов, говорится в опубликованном 29 августа официальном заявлении МИД РФ.

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Однако, учитывая заявлении американского спецпредставителя по Западным Балканам Габриэля Эскобара, который заявил, что настала пора забыть «нарратив Косово — это Сербия» и заменить его на «Косово и Сербия — это Европа», остаётся открытым вопрос — «готов ли Запад в дальнейшем всерьёз учитывать законные интересы Сербии применительно к Косово».

По оценкам МИД России, «в Белграде трезво оценивают достигнутое, акцентируют первостепенную задачу защиты прав соплеменников в Косово и не питают иллюзий по поводу шансов дождаться «эволюции» проалбанских подходов Запада».

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что правовым фундаментом урегулирования косовского вопроса до сих пор является резолюция СБ ООН 1244, определяющая территориальную целостность Сербии.