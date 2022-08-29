Рига, , 16:26 — REGNUM Предприниматели активно пытаются обойти санкции, наложенные на Россию, придумав несколько способов осуществления задуманного. Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv со ссылкой на таможенные службы своей страны.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, с момента введения в феврале 2022 года санкций таможня Латвии зафиксировала 1 339 возможных нарушений. Служба государственных доходов (СГД) возбудила 32 уголовных дела.

Большинство нарушений связаны с незаконным перемещением товаров через границу. Как отмечает издание, бизнесмены «мухлюют» с кодами товаров, это является наиболее классическим методом обхождения санкций.

Так, на погранпереходе второй раз за неделю поймали водителя, пытавшегося провезти в Россию тренажеры. Их стоимость превышает 300 евро, товары класса «люкс» запрещены санкциями, а значит, и их нельзя ввозить. «Клиент изменил код товара. Возбуждено уголовное дело», — заявила заместитель начальника пункта таможенного контроля Службы государственных доходов (СГД) Ирина Голубева.

Кроме того в Россию нельзя ввозить растения, химикаты, бумагу, машины, электрооборудование, двигатели и другие вещи. Нельзя импортировать из России древесину, спирт, удобрения, изделия из стекла, шины, двигатели, драгметалл и, начиная с августа 2022 года, уголь. Изменения не касаются нефтепродуктов — согласно заключенным до декабря и даже февраля 2023 года контрактам.

Сообщается, что в сделках, вызывающих подозрение латвийских таможенников, чаще всего фигурируют Казахстан и другие страны-посредники.

Глава Латвийской ассоциации логистики Нормунд Круминьш говорит, что Казахстан выделяется как одна из стран, которую Россия может использовать для обхода санкций. Оба государства находятся в одном таможенном союзе.

«Российской компании несложно учредить, например, компанию в Казахстане, которая закупает товары у легального дилера, а дальше — так как это таможенный союз, внутренних границ в принципе не существует — дальше эти товары появляются на полках России», — считает он.

Отмечается, что доля казахстанских грузов в железнодорожных перевозках Латвии значительно увеличилась — с 0,4% в 2021 году до 25% в 2022 году. В основном, речь идет о транзите казахстанского угля, но ряд экспертов считает, что речь идет о российском угле. Очевидно, что если бы этот поток был не выгоден России, его бы уже закрыли, подчеркивает латвийское издание.