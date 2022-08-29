Энергодар, Украина, 29 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сегодня, 29 августа, сообщают власти Энергодара.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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Сообщается, что снаряд попал в спецкорпус №1 Запорожской АЭС. В этом корпусе хранится свежее ядерное топливо для реакторов. Крыша корпуса пробита.

Степень ущерба уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ уже отправилась на Запорожскую АЭС. Российская сторона рассчитывает, что миссия даст объективную оценку происходящему вокруг станции, которую постоянно обстреливают войска киевского режима.