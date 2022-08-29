Ростов-на-Дону, 29 августа 2022, 16:24 — REGNUM В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 августа.
Согласно прогнозу синоптиков, непогода частично накроет Ростовскую область во второй половине дня 29 августа. На Дону пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 20-22 метров в секунду.
Жителям Ростовской области настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными.