Ростов-на-Дону, 29 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Согласно прогнозу синоптиков, непогода частично накроет Ростовскую область во второй половине дня 29 августа. На Дону пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 20-22 метров в секунду.

Жителям Ростовской области настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными.