Мезень, Архангельская область, 29 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Архангельской области по факту гибели 13-летнего подростка под колесами микроавтобуса прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В ходе надзорных мероприятий по данному факту будет дана оценка исполнения уполномоченными органами требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о безопасности дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в Мезени накануне вечером, 28 августа. Микроавтобус Volkswagen, проезжая по Советскому проспекту, сбил 13-летнего пешехода, который шёл по дороге.