Канберра, 29 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе призвали дипломатически вмешаться в дела Индонезии, чтобы предотвратить освобождение балийского террориста, сообщает Sindonews.

(сс) Orderinchaos Энтони Альбанезе

Террорист, которого обвиняют в организации взрывов на Бали в 2002 году, был освобожден из тюрьмы через несколько дней после помилования. Призыв к премьер-министру Альбанезе исходил от бывшего главы консульской службы Австралии Яна Кемиша.

Политик надеялся, что официальные лица Индонезии примут «разумное» решение не освобождать террориста в преддверии 20-й годовщины взрывов на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль ВМС Канады «Виннипег» направится в Джакарту.

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