Орел, 29 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Набор добровольцев в 3-й армейский корпус и именной батальон «Ермолов» для участия в специальной военной операции проводится в Орловской области, сообщил 29 августа в телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

«Первые контрактники уже достигли линии фронта и приступили к выполнению боевых задач. Как отмечалось и ранее, все солдаты обеспечены необходимой амуницией и техническими средствами, но от наших ребят поступил запрос об оказании некоторой помощи, который мы оперативно выполнили», — написал Клычков.

Всего было закуплено помощи на более чем 500 тысяч рублей — это лопаты, топоры, ножовки, горелки, газовые баллоны, комплекты хозяйственных предметов — мешки, перчатки, сетки и так далее. Глава региона уточнил, что на данный момент посылка сформирована. 29 августа её планируют передать по назначению.

«Будем и дальше всеми силами оперативно поддерживать солдат-земляков до достижения всех целей специальной военной операции», — написал Клычков.

Специальная военная операция по защите Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд регионов сообщили о формировании именных батальонов для участия в СВО.