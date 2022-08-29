Москва, , 16:12 — REGNUM Сегодня, 29 августа, по состоянию на 15:35 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,21%, до $100,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти в Персидском заливе Alireza824

«Ноябрьский же фьючерс, который скоро станет основным после экспирации октябрьского, торгуется выше $102, что свидетельствует о том, что рынок ожидает продолжения роста.

Также как и все прочие рисковые активы, нефть в пятницу корректировалась вниз на фоне жестких заявлений главы ФРС США о планах продолжения политики повышения ставок и том, что в дальнейшем инфляция останется высокой, что приведет к пересмотру целевых уровней.

Тем не менее, на фоне рисков возобновления боевых действий в Ливии и продолжения роста газовых цен в Европе нефть продолжает смотреться сильно.

Дополнительную поддержку её котировкам окажет осенний сезон штормов в Атлантике, нарушающий добычу в Мексиканском заливе и приближение отопительного сезона», — пояснил эксперт.

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