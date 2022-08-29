Косовска-Митровица, Сербия, 29 августа, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Большинство граждан Косово и Метохии, опрошенных порталом KoSSev, не поддерживают соглашение об использовании сербских документов, так как считают, что достигнутые между Белградом и Приштиной договоренности не отвечают интересам ни сербской, ни албанской сторон. Об этом портал сообщил 29 августа.

Bože pravde Сербия и Косово

Большинство читателей портала на вопрос «Что вы думаете о новом соглашении, достигнутом в Брюсселе, и ознакомлены ли вы с его содержанием?» ответило комментариями «Предательство», «Нарушение конституции».

«Очередное предательство со стороны Александра Вучича и его приближенных, которое они величают победой. А что касается договоренностей, ни о чем они не договорились, Вучич всего лишь выполнил желания своего коалиционного партнера Альбина Курти и признал косовские документы. Предательство», — написал один из читателей на странице портала в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в России).

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовским албанцам при пересечении административной линии с центральной Сербией уже не будут выдавать отдельный документ, а сепаратистское Косово со своей стороны разрешит сербам, проживающим на севере края, пересекать административную линию только с сербскими ID.

Напомним, что правительство Альбина Курти планировало с 1 сентября отменить действие сербских личных документов на территории сепаратистского образования.