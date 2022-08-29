Москва, 29 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Сегодня, 29 августа, по состоянию на 15:30 мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,65%, торгуясь по 60,10 рубля. Евро теряет 1,02%, отступая до 60,03 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

ИА REGNUM Доллар и евро

«Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла 26 августа на ежегодной конференции в Джексон-Холл, на котором он пообещал ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией резко повысило опасения, что на ближайшем заседании американский регулятор повысит ставку более чем на 0.75 процентных пунктов.

На этом фоне инвесторы во всем мире ускорили бегство из рисковых активов, в том числе и из валют развивающихся рынков.

Рубль также резко просел, но сегодня тенденция сменилась. Несмотря на то, что сегодня последний день налоговых выплат и эта поддержка скоро исчезнет, рубль вновь отыгрывает потери.

Не исключено, что до новых валютных послаблений ЦБ РФ, начала интервенций Минфина и снижения ключевой ставки в России текущие уровни останутся для рубля приблизительно равновесными», — полагает эксперт.

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