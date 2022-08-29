Херсон, 29 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В районе Давыдова брода (Херсонская область) ВСУ атакуют, «пробуя нашу оборону на зуб», сообщил 29 августа в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«Идет плотная артиллерийская «ответка» [со стороны ВС России]. Много пехоты и брони. Но похоже, что началось всё серьёзно. Где главное направление удара, пока непонятно», — отметил военкор.

«Идёт стрельба, но какого-либо продвижения противника я не заметил. А тихо на этом участке фронта никогда и не было», — добавил Сапоньков.

Как сообщалось ранее, поданнымвоенных экспертов и военкоров, на херсонском направлении ВСУ осуществляют эпизодические попытки продвинуться на юг, ни одна из них не увенчалась успехом.