Псков, , 16:10 — REGNUM В Псковской области продолжается сбор урожая, областные аграрии собрали от плана 57% зерновых культур, 40% рапса и посеяли 115% озимого рапса, сообщили 29 августа в пресс-службе областной администрации.

Сбор урожая Donland.ru

На данный момент с полей региона убрано 28,7 тыс. га зерновых культур, или 57% от плана. Намолочено 104,5 тыс. тонн зерна при урожайности 36,4 ц/га. Рапс убран специалистами на площади 7,4 тыс. га или 40% от плана. Намолочено 17,3 тыс. тонн рапса при средней урожайности 23,6 ц/га.

Картофеля собрано 597 тонн с площади 14 га при средней урожайности 426 ц/га. Собрано овощей открытого грунта в объеме 492,6 тонн с площади 33,9 га, средняя урожайность составила 137,2 ц/га.

«Кроме того, под урожай 2023 года посеяно озимого рапса на площади 9,1 тыс. га (115% от плана). Озимых зерновых культур посеяно на площади 2,6 тыс. га (8% от плана)», — добавили в администрации Псковской области.