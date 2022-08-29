Самара, 29 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Последствия безрассудных действий Киева, отдающего приказы об обстрелах Запорожской атомной электростанции, могут стать поистине ужасающими. Так считает депутат Госдумы от Самарской области Леонид Калашников (КПРФ), отреагировавший в своем телеграм-канале на обстрелы артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

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Депутат напомнил, что ракетно-артиллерийским ударам подвергается критически важная инфраструктура этой атомной станции, нарушение ядерной и физической безопасности которой грозит масштабной катастрофой в центре европейского континента.

Он также подчеркнул, что на территории России диверсанты киевского режима подрывают линии электропередач, ведущие к Курской АЭС.

«Ряд крупных аварий на АЭС, очевидным образом, ничему не научили Киев и его натовских покровителей. Русофобская идеология перевешивает принципы ядерной безопасности. Только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на [территории б. УССР], до настоящего времени удается обеспечивать необходимую защиту основных объектов ЗАЭС и близлежащего города Энергодара», — отметил Калашников.

Он подчеркнул, что террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушениями международного гуманитарного права, а это влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и их исполняют.

Он напомнил, что Россия постоянно поднимает в Совете Безопасности ООН вопрос о недопустимости ударов по Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима, приводит неопровержимые доказательства преступлений этого режима, призывает страны, влияющие на Киев, принудить этот режим к немедленному прекращению обстрелов.

«Соучастниками и пособниками преступлений становятся страны Запада, снабжающие [киевский режим] все более тяжелыми видами вооружения. Попустительствуя варварским атакам на ЗАЭС, спонсоры Киева ставят под угрозу народы своих стран, что безответственно и недопустимо», — заявил Калашников.

Он напомнил, что Совет Госдумы призывает ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы дать принципиальную оценку преступным действиям Киева, потребовать от киевского режима немедленного прекращения обстрелов этой атомной станции и других объектов, разрушение которых несет опасность биологического, химического, радиоактивного заражения и техногенной катастрофы.

«Совет Государственной думы требует прекратить поставки на [территорию б. УССР] вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы», — сообщил депутат.

Он также обратился к жителям территории б. УССР с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима.

«Совет Государственной думы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных атак [киевского режима] на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества!» — в заключении написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вооруженные формирования киевского режима вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.

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