Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Численность населения Санкт-Петербурга к июню 2022 года превысила 5,3 млн человек. Такие данные привёл 29 августа врио главы городского комитета по инвестиционной политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Отдых петербуржцев в парке

«По итогам пяти месяцев текущего года численность населения города составила 5 млн 370 тыс. человек. За пять месяцев 2022 года родилось 20 тыс. малышей. Число умерших составило порядка 30 тыс. человек», — сообщил Зырянов.

С учётом демографических тенденций, естественная убыль населения на январь 2022 года составила около девяти тысяч человек. При этом необходимо отметить, что в текущем году, с учетом социальных тенденций, ожидается снижение рождаемости и рост смертности. Всё это приведёт к естественной убыли населения.

«Миграционный прирост за пять месяцев составил 2,5 тыс. человек», — добавил врио председателя комитета.