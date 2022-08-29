Москва, , 16:00 — REGNUM Тенденция переноса производств из стран Европы и США в страны третьего мира началась еще около полувека назад, и с тех пор только набирает обороты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Ветряная электростанция (сс) sarangib

«И если раньше основными драйверами этого процесса были высокие налоги, дорогая рабочая сила, а затем и экологические требования, то теперь к ним прибавятся дорогие энергоресурсы.

В результате сбудется мечта либералов и экоактивистов о полностью постиндустриальной экономике — европейцы будут зарабатывать только на финансовых операциях, инновациях, туризме, создании культурных ценностей и модных трендов, а все пережитки прошлого оставят разным отсталым странам.

В конце концов, уже давно продукция основных модных европейских брендов выпускалась в Азии, там же собиралась европейская бытовая техника и значительная часть европейских автомобилей.

Закрытие же энергоемких металлургических и химических производств даже к значимому росту безработицы не приведет — эти предприятия сейчас высоко автоматизированы и численность сотрудников самых крупных из них редко превышает 1000 человек.

Ну, напечатают побольше евро и раздадут пособия - справилась же как-то Великобритания с закрытием шахт и автозаводов.

А когда промышленность закроется, потребность в газе, нефти, угле и электроэнергии также сократится, так что цены снизятся и дотировать населению ее потребление будет не так уж накладно. И вообще, может, одних ветряков с солнечными батареями хватит», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европе массово останавливаются крупнейшие заводы. В первую очередь производство останавливают предприятия металлургии, химической промышленности и производители минеральных удобрений.

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